Роналду бросил телефон фаната на землю после 0:1 от «Эвертона». «МЮ» разбирается

проводит расследование эпизода с участием форварда .

Португалец, покидая поле после поражения от (0:1) в 32-м туре , швырнул на землю в проходе у трибуны какой-то предмет.

По информации Sky Sports, очевидцы утверждают, что это был мобильный телефон, принадлежавший, по всей видимости, кому-то из болельщиков.

Now tell me that isn’t a phone https://t.co/OfUCkPHOUf pic.twitter.com/2pvCDoFElS