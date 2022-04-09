Алберто забил «Ахмату» с линии штрафной, перекинув Шелию. У форварда первый гол на выезде за «Зенит»

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Юри Алберто забил красивый гол за «Зенит».

21-летний бразилец поразил ворота «Ахмата» в гостевом матче 24-го тура РПЛ (1:0, перерыв).

На 39-й минуте Юри, получив пас от Андрея Мостового, с линии штрафной пробил внутренней стороной правой стопы в дальний верхний угол, обведя вышедшего из ворот Гиорги Шелию.

Алберто забил 4-й гол в 9 матчах за «Зенит». Он впервые отличился на выезде. Статистика игрока – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию

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