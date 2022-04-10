Петр Ян – о поражении Стерлингу: «Я считаю, что выиграл. Вы меня обокрали»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян прокомментировал в октагоне итоги боя против Алджамейна Стерлинга.

Бойцы встретились в со-главном событии UFC 273, Стерлинг одержал победу раздельным решением судей и защитил титул в легчайшем дивизионе.

«Я считаю, что выиграл этот бой. Вы меня обокрали. Я выиграл первый, второй, четвертый и пятый раунд. Я хочу реванш», – сказал Петр после боя.

Стерлинг одержал победу над Яном раздельным решением на UFC 273

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