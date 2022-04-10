Алджамейн Стерлинг победил Петра Яна раздельным решением на UFC 273

В Джексонвилле (Флорида) состоялся со-главный бой турнира UFC 273 за титул в легчайшем весе между и Петром Яном.

Победу раздельным решением судей одержал американский спортсмен (48-47, 48-47, 47-48).

Для Стерлинга эта победа стала 21-й в карьере, ранее он проигрывал три раза. Ян проиграл в третий раз, до этого он одержал 16 побед в профессиональных ММА.

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