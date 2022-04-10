Роналду извинился за разбитый телефон фаната: «Нелегко справляться с эмоциями в столь трудные моменты»

извинился за нанесение повреждений телефону болельщика.

Инцидент произошел после матча с (0:1) в 32-м туре .

«Справляться с эмоциями в столь трудные моменты, как сейчас, всегда нелегко. Однако мы всегда должны быть уважительными, терпеливыми и подавать пример молодежи, которая любит нашу прекрасную игру.

Я хочу попросить прощения за свою вспышку и, если это возможно, в знак приверженности честности и спортивным принципам пригласить этого болельщика на матч на , – написал нападающий.