Роналду извинился за разбитый телефон фаната: «Нелегко справляться с эмоциями в столь трудные моменты»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Олд Траффорд Эвертон премьер-лига Англия происшествия болельщики Футбол

Криштиану Роналду извинился за нанесение повреждений телефону болельщика.

Инцидент произошел после матча «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» (0:1) в 32-м туре АПЛ.

«Справляться с эмоциями в столь трудные моменты, как сейчас, всегда нелегко. Однако мы всегда должны быть уважительными, терпеливыми и подавать пример молодежи, которая любит нашу прекрасную игру.

Я хочу попросить прощения за свою вспышку и, если это возможно, в знак приверженности честности и спортивным принципам пригласить этого болельщика на матч на «Олд Траффорд», – написал нападающий.

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