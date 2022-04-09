Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев заявил, что в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Туле не было никакой политики.

Мероприятие, прошедшее в Туле, было представлено как патриотическое, а ведущая Яна Рудковская объявила: «Наше шоу вне политики».

«Кто-то из ребят переживал, и я прекрасно их понимаю их чувства и опасения. Но в конце мы обсудили с ними это — они получили массу удовольствия от катания, от зрителей, которые встречали их стоя. Политики в этом шоу не было никакой. Это спорт высших достижений — я бы так это называл. Ребята показали настоящий спорт, а мы — что их поддерживают, что их хотят видеть еще больше здесь, в России.

Для нас огромная честь, что такие спортсмены катались у нас на арене. Они доказали сегодня еще раз, что они — лучшие. Хочу подчеркнуть, что никакой политической ситуации не случилось. Мы поддерживаем наших спортсменов всеми возможными способами, очень любим их. И от всех жителей Тульской области мне хотелось бы выразить им огромную благодарность, что они приехали сюда и устроили такой, знаете, мастер-класс.

До 2016 года у нас в области не было ни одного катка. Сейчас в Туле их четыре, в области — девять. Мы будем дальше развивать спорт. И для нашей школы фигурного катания то, что было сегодня — это просто нереальное нечто, за что хотелось бы выразить огромную благодарность Евгению Плющенко и .

Приехали действующие олимпийские чемпионы! И мы, конечно, хотели бы, чтобы у них все было хорошо. И чтобы они как можно скорее вернулись на международную арену — и я уверен, что они вернутся, несмотря ни на какие препоны, которые им ставят.

Мы понимаем, что лозунг «Спорт вне политики» сейчас, похоже, работает только в России, а в других странах начинают забывать и о нем, и о Пьере де Кубертене», — сказал Яковлев.

Туктамышева об участии в шоу Плющенко: «Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так»

Александра Бойкова: «Хочу сказать, что мы лишь участвуем в шоу Евгения Плющенко. Наше творчество – это фигурное катание и не больше»