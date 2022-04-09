Призеры Олимпийских игр-2022 в Пекине вместо призовых автомобилей получат денежную компенсацию («Матч ТВ»)

Призеры Олимпийских игр в Пекине вместо призовых автомобилей получат денежную компенсацию, сообщает «Матч ТВ».

Замена связана с тем, что иностранные производители в текущей ситуации не могут предоставить российским спортсменам необходимое количество автомобилей.

Помимо этого, призерам Игр выплатят денежные средства: 4 млн рублей – за золотую медаль, 2,5 млн за серебро и 1,7 млн за бронзу.

Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России завоевала 32 медали в 10 видах спорта.