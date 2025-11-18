Мостовой о тренерах: «У нас наугад назначают – нужно руководству внешне понравиться. «Динамо» и «Спартак» должны сражаться за Ивича, но пригласят кого-то, кто с нашим футболом не знаком»

Александр Мостовой: у нас тренеров наугад назначают.

Александр Мостовой считает, что клубы Мир РПЛ назначают тренеров наугад.

В понедельник Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо». Ранее «Спартак» уволил Деяна Станковича.

«У нас тренеров назначают наугад. Такое ощущение, что внешне должен понравиться руководителям, тогда его возьмут. Должен быть хороший актер, который отыгрывает эмоции на бровке – тогда он заинтересует такой большой клуб, как «Спартак ». Уже сколько примеров было, когда набирали по объявлению.

Сейчас два топ-клуба без тренера. Есть специалист, который шел первым в РПЛ , но его убрали по нефутбольным причинам. По идее, «Динамо » и «Спартак» сейчас должны сражаться за Ивича , но в итоге пригласят кого-то, кто не знаком с нашим футболом, а через полгода уволят», – сказал Мостовой .