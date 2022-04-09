«МЮ» при Рангнике выиграл 47% матчей в АПЛ. Это клубный антирекорд

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия рекорды Ральф Рангник Футбол

«Манчестер Юнайтед» под руководством Ральфа Рангника выиграл лишь 47% матчей АПЛ.

Немецкий специалист, назначенный в конце ноября 2021 года главным тренером «МЮ», провел в чемпионате Англии 17 игр. Команда победила в 8 из них.

47% побед – худший результат среди всех тренеров, руководивших «Юнайтед» в АПЛ.

Контракт Рангника с клубом рассчитан до конца сезона, затем он будет выполнять функции консультанта.

Рангник об «МЮ» в топ-4: «Это сложно. Пока мы не выигрываем свои матчи, нет смысла надеяться на хорошие результаты других команд»

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