«МЮ» при Рангнике выиграл 47% матчей в АПЛ. Это клубный антирекорд

«Манчестер Юнайтед» под руководством Ральфа Рангника выиграл лишь 47% матчей АПЛ.
Немецкий специалист, назначенный в конце ноября 2021 года главным тренером «МЮ», провел в чемпионате Англии 17 игр. Команда победила в 8 из них.
47% побед – худший результат среди всех тренеров, руководивших «Юнайтед» в АПЛ.
Контракт Рангника с клубом рассчитан до конца сезона, затем он будет выполнять функции консультанта.
Рангник об «МЮ» в топ-4: «Это сложно. Пока мы не выигрываем свои матчи, нет смысла надеяться на хорошие результаты других команд»