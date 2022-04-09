«МЮ» при Рангнике выиграл 47% матчей в АПЛ. Это клубный антирекорд

под руководством выиграл лишь 47% матчей .

Немецкий специалист, назначенный в конце ноября 2021 года главным тренером «МЮ», провел в чемпионате Англии 17 игр. Команда победила в 8 из них.

47% побед – худший результат среди всех тренеров, руководивших «Юнайтед» в АПЛ.

Контракт Рангника с клубом рассчитан до конца сезона, затем он будет выполнять функции консультанта.

Рангник об «МЮ» в топ-4: «Это сложно. Пока мы не выигрываем свои матчи, нет смысла надеяться на хорошие результаты других команд»