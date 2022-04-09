Журова о том, что призеры Олимпиады-2022 получат денежные компенсации вместо автомобилей: «На фонд, который был выделен спонсорами, сейчас нельзя купить и половины машин»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что призеры Олимпийских игр-2022 в Пекине вместо призовых автомобилей получат денежную компенсацию.

«Сейчас обеспечить такое количество машин тяжело из-за цен, они неадекватно поднялись. Думаю, что на фонд, который был выделен спонсорами, сейчас нельзя купить и половины машин.

Я так понимаю, что с вознаграждением решили не тянуть и поэтому отдают теми деньгами, которые выделялись до подорожания.

Сейчас спортсменам сложно возмущаться, потому что это спонсорский подарок. Его могло бы вообще не быть. Это не закрепленная государством мера поддержки, которую каждый спортсмен должен получить. Это зависит только от наличия денег у спонсоров.

Я знаю ребят, которых спонсоры сейчас очень хорошо поддержали призовыми. Спортсмен не должен об этом везде рассказывать, потому что в мире никто не раскрывает свои контрактные обязательства», – сказала Журова.

Фонд поддержки олимпийцев России: «Принято решение о замене призерам Игр автомобилей на денежные гранты. Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства»