Александра Бойкова: «Хочу сказать, что мы лишь участвуем в шоу Евгения Плющенко. Наше творчество – это фигурное катание и не больше»

Чемпионка Европы Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, прокомментировала участие дуэта в шоу «Союз чемпионов».

Мероприятие было представлено как патриотическое, а ведущая объявила: «Наше шоу вне политики».

«Друзья! Я хочу сказать, что мы лишь участвуем в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Мы представим исключительно наши программы в рамках шоу. Наше творчество – это фигурное катание и не больше», – написала Бойкова в телеграм-канале.

«Никто не знал о мероприятии до шоу! Оно не относится к нам!» – добавила Бойкова в комментариях.

Фото: твиттер bkswans