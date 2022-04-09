Александра Бойкова: «Хочу сказать, что мы лишь участвуем в шоу Евгения Плющенко. Наше творчество – это фигурное катание и не больше»

Теги Евгений Плющенко сборная России пары Яна Рудковская Политика Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Чемпионка Европы Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, прокомментировала участие дуэта в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». 

Мероприятие было представлено как патриотическое, а ведущая Яна Рудковская объявила: «Наше шоу вне политики».

«Друзья! Я хочу сказать, что мы лишь участвуем в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Мы представим исключительно наши программы в рамках шоу. Наше творчество – это фигурное катание и не больше», – написала Бойкова в телеграм-канале. 

«Никто не знал о мероприятии до шоу! Оно не относится к нам!» – добавила Бойкова в комментариях. 

Фото: твиттер bkswans

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