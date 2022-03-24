РФС отказался расширять РПЛ и отменять вылет, новый лимит «13+12», Россия хочет провести Евро, ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина, отстранение российских пловцов и другие новости утра

1. РФС не принял предложение по расширению РПЛ до 18 команд и не одобрил мораторий на вылет из Премьер-лиги. Ура?

2. Похоже, в России будет новый лимит на легионеров со следующего сезона: РФС передал на утверждение Минспорта проект, предполагающий 13 легионеров в заявке, 8 из которых могут одновременно выйти на поле.

3. В Кубке Гагарина ЦСКА прошел «Динамо», выиграв серию со счетом 4-0. Команда Федорова проигрывала 0:3 в 4-м матче, но победила 6:3. Бело-голубые в 6-й раз подряд вылетели во втором раунде.

В другом матче дня «Трактор» сравнял счет в серии с «Салаватом» (2-2), крупно выиграв в Уфе (7:1). Во время игры случился неприятный эпизод: Панин был удален до конца матча за удар Седлаку в голову. Теперь чешский нападающий «Трактора» может пропустить остаток серии, есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

4. РФС отправил в УЕФА уведомление о намерении провести Евро в 2028 или 2032 году. Также на проведение турниров претендуют Италия, Турция и Великобритания совместно с Ирландией.

Правда, УЕФА уже подумывает отклонить заявку России. По этому поводу союз проведет срочные переговоры.

5. НХЛ. Два очка Малкина не спасли «Питтсбург» в матче с «Баффало» (3:4 Б), Михеев забил 13-й гол в сезоне и помог «Торонто» обыграть «Нью-Джерси». Другие результаты – здесь.

6. Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье, Хендрикс стала второй, Белл – третья.

В соревнованиях пар короткую программу выиграли Книрим и Фрэйзер, Кэйн-Гриббл и ЛеДюк – 2-е, Миура и Кихара – 3-и.

7. НБА. «Майами» уступил «Голден Стэйт», «Лейкерс» принимают «Филадельфию». Остальные результаты – здесь.

8. Международная федерация плавания отстранила российских спортсменов от соревнований. Казань лишена права проведения ЧМ-2022.

9. Трансферные новости. «Ювентус» изучает возможность пригласить Салаха, вингер не может договориться с «Ливерпулем» о новом контракте. Перес убедился, что Холанд необходим «Реалу», после поражения в класико, клуб начал активнее работать над трансфером норвежца. Араухо и Гави отклонили предложения «Барселоны» по новым контрактам, их не устраивают условия. При этом клуб готов лишь незначительно улучшить предложения для игроков.

«Реал» доверяет Анчелотти и не ищет нового тренера. Клуб верит, что он полностью отработает контракт. «МЮ» провел собеседование с тен Хагом, клуб доволен его английским. Теперь «Юнайтед» хотят провести собеседования с Почеттино, Энрике и Лопетеги.

10. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов отказался от участия в ЧМ по водным видам спорта. Россиян допускают туда в нейтральном статусе.

Кроме того, Международная федерация плавания открыла дисциплинарное дело против Рылова из-за посещения концерта-митинга «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!» в «Лужниках».

11. Руни и Виейра вошли в Зал славы АПЛ. Теперь в списке 10 экс-футболистов.

12. НХЛ признала недействительным обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм». Лига сообщила, что трейд нельзя считать состоявшимся из-за несоблюдения пункта об ограничении на обмен.

13. Абрамович может приобрести турецкий «Гезтепе». Утверждается, что российский бизнесмен уже ведет переговоры с нынешним владельцем футбольного клуба.

14. 16-летняя фигуристка Шаботова исключена из сборной Украины. Она поставила лайк под постом Плющенко.

15. Киммих привился от коронавируса. Ранее хавбек «Баварии» говорил, что не уверен в вакцине.

16. Вратарь «Спартака» Александр Селихов покинул расположение сборной России из-за проблем со спиной.

17. Александр Усик покинет Украину для подготовки к реваншу с Джошуа.

18. У Погба украли золотую медаль ЧМ-2018. Злоумышленники проникли в дом полузащитника «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе во время матча Лиги чемпионов с «Атлетико».

Цитаты дня.

Бельерин о ситуации на Украине: «О войне в Палестине все молчат. Йемен, Ирак... Россия не сыграет на ЧМ, но другие страны делали подобное много лет»

«Признаться в гомосексуальности решаются немногие мужчины-спортсмены. Я надеюсь вдохновить коллег». Кавалло о футболе и ЛГБТ

Дюков о заявке на Евро: «Считаете, мы не можем провести турнир? Это возможность для диалога. Предлагаете закрыться? Разобрать стадионы?»

Кадыров о решении суда о разблокировке ютуба «Ахмата»: «Восстановление справедливости. Здесь не США, здесь компании подчиняются законам!»

Евгений Плющенко: «Надо проводить турниры внутри страны, подтягивать Китай, Армению, Беларусь – всех желающих. Без соревнований нельзя»

Рылов об отказе от ЧМ: «К нашим спортсменам по всему миру начали ужасно относиться. Зачем выступать там, где тебя не хотят видеть?»

Крыховяк о проблемах «Краснодара»: «Жаль Галицкого. Он, как и многие нормальные россияне, ощутил последствия происходящего»