Перес убедился, что Холанд необходим «Реалу», после поражения в класико. Клуб начал активнее работать над трансфером норвежца

Флорентино Перес твердо намерен подписать Эрлинга Холанда в «Реал» в межсезонье.
Президент «Мадрида» после поражения от «Барселоны» (0:4) убедился, что его команда сталкивается с серьезными проблемами в отсутствие основного центрфорварда Карима Бензема.
Француз пропустил класико из-за травмы. Его могли заменить в стартовом составе нападающие Лука Йович или Мариано Диас, однако Карло Анчелотти выпустил на позиции ложной девятки полузащитника Луку Модрича.
Перес осознал, что без Бензема у «Реала» будут сложности в матчах против топ-соперников. По этой причине мадридский клуб гораздо активнее включился в работу над трансфером форварда дортмундской «Боруссии».