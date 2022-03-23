Перес убедился, что Холанд необходим «Реалу», после поражения в класико. Клуб начал активнее работать над трансфером норвежца

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Флорентино Перес твердо намерен подписать Эрлинга Холанда в «Реал» в межсезонье.

Президент «Мадрида» после поражения от «Барселоны» (0:4) убедился, что его команда сталкивается с серьезными проблемами в отсутствие основного центрфорварда Карима Бензема.

Француз пропустил класико из-за травмы. Его могли заменить в стартовом составе нападающие Лука Йович или Мариано Диас, однако Карло Анчелотти выпустил на позиции ложной девятки полузащитника Луку Модрича.

Перес осознал, что без Бензема у «Реала» будут сложности в матчах против топ-соперников. По этой причине мадридский клуб гораздо активнее включился в работу над трансфером форварда дортмундской «Боруссии».

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