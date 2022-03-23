Перес убедился, что Холанд необходим «Реалу», после поражения в класико. Клуб начал активнее работать над трансфером норвежца

твердо намерен подписать в «Реал» в межсезонье.

Президент после поражения от «Барселоны» (0:4) убедился, что его команда сталкивается с серьезными проблемами в отсутствие основного центрфорварда .

Француз пропустил класико из-за травмы. Его могли заменить в стартовом составе нападающие или , однако выпустил на позиции ложной девятки полузащитника .

Перес осознал, что без Бензема у «Реала» будут сложности в матчах против топ-соперников. По этой причине мадридский клуб гораздо активнее включился в работу над трансфером форварда дортмундской .