НХЛ признала недействительным обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм»

НХЛ признала недействительным обмен из в «Анахайм».

Лига официально сообщила, что трейд нельзя считать состоявшимся из-за несоблюдения пункта об ограничении на обмен.

Игрок должен был предоставить клубу список из 10 команд, куда не хочет переходить. Говорилось, что такой список не был представлен стороной Дадонова вовремя, что позволяло «Вегасу» обменять его куда угодно.

Сторона игрока заявляла, что список был подан в срок, что и заблокировало утверждение сделки с , так как калифорнийский клуб в нем присутствовал.

«Голден Найтс» изначально договорились о переходе Дадонова с кэпхитом 5 миллионов долларов в «Дакс». Также «Анахайм» получал выбор во 2-м раунде драфта-2024.

Взамен «Вегас» брал бы на себя контракт Райана Кеслера, не играющего с 2019 года из-за травм (кэпхит 6,875 млн долларов), и получал защитника Джона Мура (с 1,625 из 2,75 млн его кэпхита).

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