«Васко да Гама» договорился о покупке Куэсты за 6-7 млн евро. «Спартак» интересовался защитником «Галатасарая» (Fotomac)

Карлос Куэста близок к переходу в клуб из чемпионата Бразилии.

«Васко да Гама» достиг соглашения с «Галатасараем » о приобретении 26-летнего защитника, сообщает Fotomac.

Бразильская команда готова выплатить 6-7 миллионов евро.

Теперь согласовать условия необходимо между клубом и футболистом. Ранее сообщалось, что Куэстой также интересуется «Спартак ».

Карлос Куэста перешел в турецкий клуб в феврале из «Генка» за 8 миллионов евро, подписав с «Галатасараем» контракт до июня 2028 года.

Статистику защитника можно изучить по ссылке .