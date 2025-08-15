«Васко да Гама» договорился о покупке Куэсты за 6-7 млн евро. «Спартак» интересовался защитником «Галатасарая» (Fotomac)
Карлос Куэста близок к переходу в клуб из чемпионата Бразилии.
«Васко да Гама» достиг соглашения с «Галатасараем» о приобретении 26-летнего защитника, сообщает Fotomac.
Бразильская команда готова выплатить 6-7 миллионов евро.
Теперь согласовать условия необходимо между клубом и футболистом. Ранее сообщалось, что Куэстой также интересуется «Спартак».
Карлос Куэста перешел в турецкий клуб в феврале из «Генка» за 8 миллионов евро, подписав с «Галатасараем» контракт до июня 2028 года.
Статистику защитника можно изучить по ссылке.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?12456 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fotomac
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости