«Динамо» в 6-й раз подряд вылетело во втором раунде Кубка Гагарина

в шестой раз подряд завершило выступление в плей-офф КХЛ на стадии второго раунда.

Бело-голубые проиграли ЦСКА со счетом 0-4 во втором раунде . Армейцы выиграли первый матч серии со счетом 3:2, второй – 4:2, третий – 2:1, четвертый – 6:3.

«Динамо» в своем шестом плей-офф подряд, в котором приняло участие, вылетело во втором раунде. Эта серия началась в сезоне-2014/15.

Иной результат у «Динамо» с тех пор был только один раз – команда не попала в плей-офф в сезоне-2017/18. А в сезоне-2019/20 розыгрыш плей-офф был досрочно завершен из-за коронавируса.

В этом сезоне команду тренировал . По итогам регулярного чемпионата бело-голубые заняло четвертое место. В первом раунде плей-офф «Динамо» обыграло «Северсталь» в семи матчах (4-3).