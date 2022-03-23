Александр Усик покинет Украину для подготовки к реваншу с Джошуа (ESPN)

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA Александр Усик планирует начать тренировочный лагерь перед боем с Энтони Джошуа.

Как сообщает ESPN, украинский боксер уедет из страны, чтобы провести реванш летом 2022 года.

Напомним, что первый поединок между Усиком и Джошуа состоялся осенью 2021 года и завершился победой Александра единогласным решением судей.

После начала спецоперации России на Украине Усик вступил в ряды территориальной обороны Киевской области.

Энтони Джошуа – о бое с Усиком: «Не хочу говорить о переносе, мое уважение Александру»

Энтони Джошуа: «Я не хочу говорить о ситуации с Усиком в Украине. Но я без проблем проведу промежуточный бой. Я подерусь с любым»