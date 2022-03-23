Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов отказался от участия в ЧМ по водным видам спорта. Россиян допускают туда в нейтральном статусе

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию отказался от участия в чемпионате мира по водным видам спорта.

Международная федерация плавания ( ) на данный момент позволяет россиянам и белорусам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе – без флага и гимна.

«В знак поддержки российских паралимпийцев, в знак поддержки всех российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований, я отказываюсь ехать на чемпионат мира 2022 года этим летом.

Я считаю, что, теряя конкуренцию, теряется развитие спорта. Как бы грустно это ни звучало, но спорт не может двигаться без достойных конкурентов.

Выводы должны сделать федерации о том, в каком направлении они хотят развивать спорт и то ли хотел видеть Пьер де Кубертен, когда инициировал организацию Олимпийских игр, которые должны были объединять людей», – написал Рылов в инстаграме (деятельность запрещена в РФ).

мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля.

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