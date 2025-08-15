Бакаев о критике от Заремы: «Я не тот, кто будет спорить с женщиной. Тем более с той, которая не так хорошо разбирается в футболе»

  • Спортс
Зелимхан Бакаев высказался о Зареме Салиховой.

Полузащитник в 2022 году перешел из «Спартака» в «Зенит».

– Цитата про тебя – от Заремы Салиховой: «Каждый тренер в «Спартаке» делал все, чтобы из Зелимхана получился толковый футболист. Шансы и возможности давали все, несмотря на то, что он много ошибался и слишком часто разводил руками». Понимаешь, о чем она?

– Не хочу отвечать на это.

Уважаю Леонида Арнольдовича Федуна и не могу сказать ничего плохого про его жену. Я не тот человек, который будет спорить с женщиной. Тем более с той, которая не так хорошо разбирается в футболе (улыбается).

– Есть сожаление, что в 2022 году не продлился со «Спартаком»?

– Это было так давно… Тут уже ничего не сделаешь.

– Бывший гендиректор «Спартака» Мележиков рассказал, что клуб не смог договориться с тобой по деньгам.

– Ребят, какие деньги? У меня не было ни одного предложения со стороны «Спартака».

– Предварительно зарплата точно ведь обсуждалась.

– Всего раз - когда у меня уже были предложения из «Аль-Вахды» и «Зенита» – «Спартак» мне обозначил: готовы продлиться на условиях, на которых я подписывался в 2018 году. Тогда у меня была всего парочка игр за основу «Спартака».

Сами понимаете - там колоссального контракта не было. А тут – совершенно другая история, другой опыт, другой статус. Как можно предлагать старые условия? И то, их даже не было на бумаге.

– А где они были?

– На словах, сказанных в коридоре. На зимних сборах.

– Почему «Спартак» так с тобой обошелся?

– Объясню, как это работает. Допустим, ты сильный футболист, игрок сборной. Но тебя не хотят продлевать. И чтобы не ударить в грязь лицом, говорят: «Вот контракт». Но точно знают: на эти условия ты не согласишься.

– Тебя обидело такое поведение «Спартака»?

– Я мужчина, а мужчины не обижаются, ха-ха. Просто осознал: меня не хотят продлевать. Так или иначе, моя совесть перед «Спартаком» чиста.

– В плане?

– Смотрите. Когда я подписался с «Зенитом»?

– Летом 2022-го.

– А мог – уже зимой, за полгода до конца контракта со «Спартаком». Но я ждал до последнего дня.

Хотя у меня уже было жирное предложение от «Зенита». Разве я так поступил бы, если бы дело было только в деньгах? Вот и думайте, – сказал Зелимхан Бакаев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
