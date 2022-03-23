Дюков о заявке на Евро: «Считаете, мы не можем провести турнир? Это возможность для диалога. Предлагаете закрыться? Разобрать стадионы?»

Президент РФС высказался о заявке России на проведение Евро.

– Исполком принял решение подать декларацию о заинтересованности проведения чемпионата Европы-2028 и Евро-2032. Что касается заявки, у нас есть время подачи до 12 апреля 2023 года.

Направляя эту декларацию о заинтересованности сегодня, РФ уже готова к проведению масштабных соревнований, у нас богатая инфраструктура, есть возможность провести турнир на самом высоком уровне.

– Почему решили подать декларацию заинтересованности в Евро-2028 и Евро-2032?

– Мы должны понять, каким образом видит УЕФА проведение данных турниров. Исходя из этого мы подготовим заявку. Мы планируем использовать те стадионы, которые были подготовлены к чемпионату мира.

– Но у нас уже отобрали ЧМ по волейболу и Лигу чемпионов. Члены исполкома не понимают, в какой ситуации мы оказались?

– Ситуация находится в динамике, сейчас она негативная, через какое-то время она может измениться. Вы считаете, что мы не можем провести турнир? Это возможность для диалога с и . Вы предлагаете закрыться? Отпустить футболистов? Разобрать стадионы? Надо играть и бороться за любую возможность проведения крупных турниров.

Мы боролись за право проведения Лиги чемпионов. Если ничего не делать, то ничего не будет. Нам надо от всего отказаться? Мы понимаем, что шансы на проведение снизились. Но если они есть, надо пользоваться. Опция бесплатная, ее надо сохранять. Это железное правило в бизнесе, – сказал .