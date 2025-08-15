Ламела завершил карьеру в 33 года: «Травмы бедер преследуют меня уже 11 лет, играть и тренироваться через боль стало нормой. Перед каждым матчем я принимал таблетки»

Эрик Ламела завершил карьеру в 33 года.

Об этом экс-полузащитник «Ромы», «Тоттенхэма », «Севильи» и сборной Аргентины объявил в соцсетях.

«Я хочу сообщить, что принял решение завершить свою профессиональную карьеру. Это решение, о котором я долго думал, и вот наконец пришло время.

Для тех, кто не знает, уже 11 лет меня преследуют проблемы с травмами бедер. Это началось еще тогда, а в 2017 году мне сделали операцию на оба бедра, при этом левое страдало сильнее всего. Это был тяжелый год – я очень боялся… Я думал, что это может стать концом моей карьеры, а мне тогда было всего 25 лет.

После того как операции прошли успешно, мне подарили еще четыре года игры. Мне сказали, что со временем все снова станет хуже – и именно с этим я сейчас и сталкиваюсь. С огромными жертвами – часами работы с физиотерапевтами, тренировками в зале, бесконечными уколами и процедурами – мне удалось играть более чем вдвое дольше!

Играть и тренироваться через боль стало нормой в моей повседневной жизни. Последние пять лет я принимал таблетки перед каждым матчем, чтобы выступать в более-менее нормальных условиях – начиная с минимальной дозы и доходя в последнее время до максимальной за два дня до матча, только чтобы выйти на поле.

Спасибо, футбол, за все, что ты мне дал, и, конечно, спасибо всем, кто поддерживал меня все это время – и особенно тем, кто получал удовольствие, наблюдая за моей игрой! Спасибо «Ривер Плейт », «Роме», «Тоттенхэму», «Севилье» и АЕК – вы всегда будете в моем сердце», – написал Ламела .