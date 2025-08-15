  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ламела завершил карьеру в 33 года: «Травмы бедер преследуют меня уже 11 лет, играть и тренироваться через боль стало нормой. Перед каждым матчем я принимал таблетки»
2

Ламела завершил карьеру в 33 года: «Травмы бедер преследуют меня уже 11 лет, играть и тренироваться через боль стало нормой. Перед каждым матчем я принимал таблетки»

Эрик Ламела завершил карьеру в 33 года.

Об этом экс-полузащитник «Ромы», «Тоттенхэма», «Севильи» и сборной Аргентины объявил в соцсетях. 

«Я хочу сообщить, что принял решение завершить свою профессиональную карьеру. Это решение, о котором я долго думал, и вот наконец пришло время.

Для тех, кто не знает, уже 11 лет меня преследуют проблемы с травмами бедер. Это началось еще тогда, а в 2017 году мне сделали операцию на оба бедра, при этом левое страдало сильнее всего. Это был тяжелый год – я очень боялся… Я думал, что это может стать концом моей карьеры, а мне тогда было всего 25 лет.

После того как операции прошли успешно, мне подарили еще четыре года игры. Мне сказали, что со временем все снова станет хуже – и именно с этим я сейчас и сталкиваюсь. С огромными жертвами – часами работы с физиотерапевтами, тренировками в зале, бесконечными уколами и процедурами – мне удалось играть более чем вдвое дольше!

Играть и тренироваться через боль стало нормой в моей повседневной жизни. Последние пять лет я принимал таблетки перед каждым матчем, чтобы выступать в более-менее нормальных условиях – начиная с минимальной дозы и доходя в последнее время до максимальной за два дня до матча, только чтобы выйти на поле.

Спасибо, футбол, за все, что ты мне дал, и, конечно, спасибо всем, кто поддерживал меня все это время – и особенно тем, кто получал удовольствие, наблюдая за моей игрой! Спасибо «Ривер Плейт», «Роме», «Тоттенхэму», «Севилье» и АЕК – вы всегда будете в моем сердце», – написал Ламела

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?12010 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Эрика Ламелы
logoЭрик Ламела
logoЛа Лига
logoсерия А Италия
logoАЕК
logoвысшая лига Аргентина
logoТоттенхэм
logoвысшая лига Греция
logoтравмы
logoСевилья
logoпремьер-лига Англия
logoРома
logoРивер Плейт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Матч ТВ» может не показать церемонию открытия игры «Спартак» – «Зенит», если на поле не будет футболки петербуржцев. Канал связывался с клубом по просьбе «Газпрома» (Максим Алланазаров)
33 минуты назад
«Спартаку» потребуется заплатить 15,5 млн евро за Ломонако. Приоритет для защитника «Индепендьенте» – ведущие европейские лиги (Metaratings)
1123 минуты назад
АПЛ стартует! «Ливерпуль» против «Борнмута», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
5124 минуты назад
Бакаев о критике от Заремы: «Я не тот, кто будет спорить с женщиной. Тем более с той, которая не так хорошо разбирается в футболе»
4137 минут назад
Сегодня первый дедлайн в Фэнтези АПЛ! Соберите состав до 22:00 мск – начинаем сезон с матча «Ливерпуля»
сегодня, 07:00
«Воспитанников «Зенита» очень много в других клубах — это показатель работы академии». Тренер молодежки петербуржцев Селенков о молодых игроках
39сегодня, 06:55
Ди Лусиано прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА («СЭ»)
48сегодня, 06:15
Акинфеев на страже российского футбола, Манчини предложили «Спартаку», «Реал» возглавил рейтинг УЕФА, первая победа «Пари НН» и безумное удаление Мохеби и другие новости
22сегодня, 06:10
Онопко о «Ростове» при Альбе: «Требования те же, что и у Карпина. Почти ничего не поменялось. Занятия и установки Джони проводит на русском»
28сегодня, 04:33
Перрен о переходе в «Краснодар»: «Мне сказали, что в России живется хорошо, даже идеально»
20сегодня, 04:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» купил защитника «Янг Бойз» Атекаме за 10 млн евро
340 минут назадФото
Колыванов о «Динамо»: «У Карпина работы — непочатый край. Некоторые футболисты выпадают, нет наигранных связей»
452 минуты назад
Глава АПЛ недоволен организацией КЧМ: «С лигами и игроками вообще не консультировались насчет сроков проведения и календаря»
1сегодня, 07:42
Парфенов согласился бы возглавить «Спартак»: «Достаточно и опыта, и уверенности в своих силах»
12сегодня, 07:26
«Ливерпуль» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
8сегодня, 07:07
Слот о том, сможет ли «Ливерпуль» вновь выиграть АПЛ: «В этом году будет еще труднее. Мы потеряли много игроков старта и подписали четверых – предстоит адаптация»
7сегодня, 06:37
Мостовой о конкуренции Сафонова с Шевалье в «ПСЖ»: «С уходом Доннаруммы для Матвея ничего не поменялось. Видимо, так же будет вторым номером»
9сегодня, 05:52
Деменко назвал «Зенит» фаворитом матча со «Спартаком»: «У петербуржцев проблемы, но есть игра. Красно-белые пропустили 4 от «Локо», игры у них нет»
23сегодня, 05:38
«Ливерпуль» в борьбе за Леони опередил «МЮ», «Ньюкасл», «Интер» и «Милан». Трансфер 18-летнего защитника за 35 млн евро согласован
12сегодня, 05:25
Лещенко о «Динамо» и 0:4 с «Краснодаром»: «Непонятная игра. Вспоминаю сказку про Хоттабыча. Ощущение, что все игроки заболели корью. Три гола привезти себе — не лезет ни в какие ворота»
11сегодня, 04:47