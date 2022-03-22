Чемпионат мира по фигурному катанию. Сакамото, Лью, Чен, Хигучи, Куракова и Губанова выступят с короткими программами

23 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье женщины выступят с короткими программами.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022

Монпелье, Франция

23 марта

Женщины

Короткая программа

Начало – 13.05 по московскому времени.

Старт-лист

Екатерина Рябова (Азербайджан)

Луна Хендрикс (Бельгия)

Маделин Скиза (Канада)

Анастасия Губанова (Грузия)

Вакаба Хигучи (Япония)

Мана Кавабе (Япония)

Каори Сакамото (Япония)

Ю Ен (Южная Корея)

Екатерина Куракова (Польша)

Алексия Паганини (Швейцария)

Мэрайя Белл (США)

Карен Чен (США)

Алиса Лью (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно позже. Полный список участниц можно посмотреть здесь.

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2022