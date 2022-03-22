Чемпионат мира по фигурному катанию. Сакамото, Лью, Чен, Хигучи, Куракова и Губанова выступят с короткими программами

23 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье женщины выступят с короткими программами.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2022
Монпелье, Франция
23 марта
Женщины
Короткая программа
Начало – 13.05 по московскому времени.
Старт-лист
Екатерина Рябова (Азербайджан)
Луна Хендрикс (Бельгия)
Маделин Скиза (Канада)
Анастасия Губанова (Грузия)
Вакаба Хигучи (Япония)
Мана Кавабе (Япония)
Каори Сакамото (Япония)
Ю Ен (Южная Корея)
Екатерина Куракова (Польша)
Алексия Паганини (Швейцария)
Мэрайя Белл (США)
Карен Чен (США)
Алиса Лью (США)
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно позже. Полный список участниц можно посмотреть здесь.
Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2022