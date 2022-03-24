УЕФА может отклонить заявку России на Евро в 2028 и 2032 году. Организация проведет срочные переговоры

попытается отклонить заявку России на проведение Евро в 2028 или 2032 году.

По данным The Telegraph, руководство УЕФА проведет срочные переговоры, чтобы попытаться отклонить заявку на проведение Евро-2028. На этот турнир также претендуют Великобритания и Ирландия.

Когда Россия выразила желание принять чемпионат Европы в 2028 или 2032 году, руководители УЕФА почувствовали, что не могут отклонить заявку на начальном этапе.

Источники сообщают, что процесс отказа уже запущен, так как сейчас проведение международного турнира в России «немыслимо».