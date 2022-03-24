УЕФА может отклонить заявку России на Евро в 2028 и 2032 году. Организация проведет срочные переговоры

УЕФА попытается отклонить заявку России на проведение Евро в 2028 или 2032 году.
По данным The Telegraph, руководство УЕФА проведет срочные переговоры, чтобы попытаться отклонить заявку РФС на проведение Евро-2028. На этот турнир также претендуют Великобритания и Ирландия.
Когда Россия выразила желание принять чемпионат Европы в 2028 или 2032 году, руководители УЕФА почувствовали, что не могут отклонить заявку на начальном этапе.
Источники сообщают, что процесс отказа уже запущен, так как сейчас проведение международного турнира в России «немыслимо».