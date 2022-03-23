РФС сегодня отправит в УЕФА уведомление о намерении провести Евро в 2028 или 2032 году

Сегодня РФС отправит уведомление в УЕФА о намерении провести чемпионат Европы.

Ранее член исполкома Сергей Анохин заявил, что РФС подаст заявку на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.

Как сообщает «РБ Спорт», вопрос о проведении турнира поднял генсек РФС Александр Алаев. Для организации важно, что подача заявки даст возможность продолжать диалог с .

23 марта истекает срок подачи в УЕФА уведомления о намерении провести чемпионат Европы. После этого европейская организация обязана будет прислать пакет документов для подготовки заявки от национальной ассоциации.

Ранее совместную заявку на проведение Евро-2028 отправили Великобритания и Ирландия.