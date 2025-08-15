«Латина» представила форму с крылатым львом Святого Марка и обращением к евангелисту: «Pax tibi Marce – evangelista meus»

«Латина» представила форму, вдохновленную религиозными символами.

Домашний комплект клуба из Латины выполнен в сине-черных цветах с изображением крылатого льва Святого Марка с раскрытой книгой, в которой написано Pax tibi Marce – evangelista meus («Мир тебе, Марк, мой Евангелист»). Лев святого Марка – символ святого евангелиста Марка и Венеции.

Венецианские мотивы реализованы и в последующих комплектах. Вторая форма изготовлена в белом цвете с синим цветочным орнаментом на плечах и груди, третья – красная, напоминающая дамасские драпировки дворцов Морской республики Венеции.

Фото: latinaoggi.eu

«Латина » выступает в третьем итальянском дивизионе.