FINA открыла дисциплинарное дело против Рылова из-за посещения концерта-митинга «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!» в «Лужниках»

Теги плавание сборная России FINA Евгений Рылов Водные виды

Международная федерация плавания (FINA) открыла дисциплинарное дело в отношении двукратного олимпийского чемпиона россиянина Евгения Рылова

Об этом сообщает пресс-служба организации. 

«Дисциплинарная комиссия FINA возбудила дело против российского пловца Евгения Рылова за возможное нарушение правил FINA после его предполагаемого участия в митинге на стадионе «Лужники» в Москве.

Исполнительный директор FINA потребовал ускорить разбирательство», – говорится в заявлении пресс-службы. 

18 марта Рылов принял участие в митинге-концерте, посвященном восьмилетию возвращения Крыма в состав России. Концерт прошел в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

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