FINA открыла дисциплинарное дело против Рылова из-за посещения концерта-митинга «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!» в «Лужниках»

Международная федерация плавания (FINA) открыла дисциплинарное дело в отношении двукратного олимпийского чемпиона россиянина .

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Дисциплинарная комиссия FINA возбудила дело против российского пловца Евгения Рылова за возможное нарушение правил после его предполагаемого участия в митинге на стадионе «Лужники» в Москве.

Исполнительный директор FINA потребовал ускорить разбирательство», – говорится в заявлении пресс-службы.

18 марта Рылов принял участие в митинге-концерте, посвященном восьмилетию возвращения Крыма в состав России. Концерт прошел в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма