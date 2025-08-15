  • Спортс
12

Парфенов согласился бы возглавить «Спартак»: «Достаточно и опыта, и уверенности в своих силах»

Дмитрий Парфенов согласился бы возглавить «Спартак» при отставке Деяна Станковича.

— Вы согласитесь или засомневаетесь, учитывая давление, которое обрушивается на любого тренера этой команды?

— Наверное, в начале тренерской карьеры засомневался бы, а сейчас достаточно и опыта, и уверенности в своих силах. Поэтому такого вопроса передо мной в такой ситуации не стояло бы. Но подчеркну: сейчас у команды есть тренер, а любые разговоры и переговоры на эту тему возможны только в том случае, если место вакантно.

— Вы за то, чтобы «Спартак» тренировали его экс-футболисты? Или это не имеет значения? Главное, чтобы было качество работы, и вы не делите тренеров красно-белых ни по этому признаку, ни на россиян и иностранцев?

— Важно качество того или иного тренера. Если говорим о Хиддинке, Капелло, Адвокате, Спаллетти — людях, у которых можно и нужно учиться, это одно. Но далеко не всегда у нас работают специалисты именно такого уровня. А доверие к своим тренерам нередко приводит к результату.

Возьмем Мусаева, который впервые выиграл чемпионат России с «Краснодаром», начав с работы детским тренером в академии того же клуба. Или Галактионова, лидирующего сейчас с «Локомотивом» — да, он не играл за красно-зеленых, но это молодой российский тренер, и руководство клуба даже в сложные моменты не давало ему усомниться в том, что верит в него. И сейчас мы видим плоды.

А сколько золотых медалей и других трофеев выиграл в «Зените» тот же Семак? Надо любить и ценить свои кадры, если же их все время уничтожать и топтать, то ничего хорошего из этого не выйдет. Я не за и не против. Важны уровень тренера, качество его работы и доверие к нему.

— Удивляет, что за шесть лет после Кононова во главе «Спартака» не было ни одного россиянина? Ни одной другой команды с подобной ставкой на тренеров-легионеров в России больше нет.

— Удивляет. Разница-то в чем? Один тренер приходит за другим, а чемпионства нет уже много лет даже после золота 2017 года. При том что «Спартак» должен бороться не просто за медали, а только за золото, — сказал экс-защитник «Спартака», бывший тренер «Урала» и «Тосно».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Парфенов
