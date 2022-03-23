«Барса» готова лишь незначительно улучшить предложения для Гави и Араухо. Клуб не хочет участвовать в аукционе

не пойдет на серьезные уступки в переговорах с Гави и .

Как пишет Diario Sport, руководители каталонского клуба осознают, как важны эти игроки для команды, однако они не будут участвовать в аукционе или предлагать им очень большие зарплаты.

«Барселона» заняла четкую позицию: предложения по новым контрактам, направленные игрокам, могут быть подвергнуты лишь незначительным изменениям.

Каталонский клуб по-прежнему находится в непростой экономической ситуации. Жоан Лапорта не хочет повторять ошибки своего предшественника, Жозепа Бартомеу, и раздувать зарплатную ведомость.

В «Барсе» считают, что Гави и Араухо должны сконцентрироваться на спортивном аспекте проекта, если хотят остаться в команде. «Барселона» не сможет платить им столько же, сколько предлагают другие клубы.

Отмечается, что футболисты хотят остаться в «Барсе». Особенно сейчас, когда видят, что у команды под руководством Хави есть перспективы.

Агенты Гави и Араухо ждут, что «Барселона» улучшит изначальные предложения. Они ожидают существенного улучшения условий, однако в руководстве «Барсы» готовы лишь на незначительные изменения.

Сообщалось, что и уругваец, и испанец отклонили последние на текущий момент предложения сине-гранатовых.

Статистику Араухо можно найти здесь, а показатели Гави – тут.