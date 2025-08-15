  • Спортс
  • Лапочкин об удалении Мохеби судьей Опейкиной: «Это не могло быть за физическое воздействие, за такое дают прямую красную. Вторая желтая показана за неспортивные действия, возможно»
4

Лапочкин об удалении Мохеби судьей Опейкиной: «Это не могло быть за физическое воздействие, за такое дают прямую красную. Вторая желтая показана за неспортивные действия, возможно»

Сергей Лапочкин высказался об удалении игрока «Ростова» судьей Верой Опейкиной.

На 86-й минуте матча FONBET Кубка России «Пари НН» – «Ростов» (1:0) вторую желтую карточку за неспортивное поведение получил вингер гостей Мохаммад Мохеби.

26-летний иранец коснулся арбитра и сразу был удален.

Если Опейкина дала вторую желтую карточку Мохебби за то, что он оказал на нее физическое воздействие, тронув ее за грудь, это правильное решение?

– За физическое воздействие на арбитра показывается прямая красная карточка. Не знаю, за что была показана вторая желтая карточка, возможно, за недисциплинированные неспортивные действия. Но это не могло быть за физическое воздействие, потому что в таком случае должна быть показана прямая красная.

То есть, если это вторая желтая за физическое воздействие, то это ошибка Опейкиной?

– Сложно сказать, по телевизионной картинке мы видим, что Вера находилась прямо в эпизоде. Она его расценила, у нее были основания показать желтую – небольшой физический контакт, наверное, какие‑то слова. Не берусь назвать это ошибочным решением, потому что основания для показа второй карточки были, – сказал бывший арбитр ФИФА. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
