«Ювентус» изучает возможность пригласить Салаха. Вингер не может договориться с «Ливерпулем» о новом контракте

изучает возможность подписать вингера .

Срок контракта 29-летнего хавбека с мерсисайдским клубом истекает в 2023 году. Пока стороны не могут договориться о продлении договора, так как египтянина не устраивают предложенные условия.

La Gazzetta dello Sport отмечает, что туринский клуб готов подписать топ-новичка, и одним из вариантов является именно Салах.

«Юве» мог бы удовлетворить финансовые запросы футболиста благодаря налоговым льготам в Серии А.

Салах имеет опыт выступлений в итальянском чемпионате. В сезоне-2014/15 он играл за «Фиорентину», а с 2015 по 2017 год представлял «Рому».

Статистику вингера можно изучить здесь.