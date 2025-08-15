«Лейпциг» за 20+5 млн евро подписал форварда «Гезтепе» Ромуло. Контракт – до 2030 года
Ромуло Кардозо перешел в «Лейпциг» из «Гезтепе».
23-летний нападающий подписал соглашение с немецким клубом до 2030 года.
Сумма трансфера составила 20+5 миллионов евро.
В прошлом сезоне Ромуло забил 13 голов и сделал 9 передач в 29 матчах чемпионата Турции. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Лейпцига»
