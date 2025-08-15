6

«Лейпциг» за 20+5 млн евро подписал форварда «Гезтепе» Ромуло. Контракт – до 2030 года

Ромуло Кардозо перешел в «Лейпциг» из «Гезтепе».

23-летний нападающий подписал соглашение с немецким клубом до 2030 года.

Сумма трансфера составила 20+5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ромуло забил 13 голов и сделал 9 передач в 29 матчах чемпионата Турции. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Лейпцига»
logoРБ Лейпциг
Ромуло Кардозо
logoГезтепе
logoбундеслига Германия
трансферы
logoвысшая лига Турция
