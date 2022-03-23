«МЮ» провел собеседование с тен Хагом. Клуб доволен его английским

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«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с назначением Эрика тен Хага на пост главного тренера.

На этой неделе нидерландец, возглавляющий «Аякс», прошел собеседование в «МЮ».

Руководители «Юнайтед» довольны уровнем английского 52-летнего специалиста. Тем не менее при принятии решения учитываться будут и многие другие факторы.

Ожидается, что боссы английского клуба проведут собеседования и с другими кандидатами.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист «МЮ» также включены Маурисио Почеттино, Хулен Лопетеги и Луис Энрике.

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