«МЮ» провел собеседование с тен Хагом. Клуб доволен его английским

рассматривает вариант с назначением Эрика тен Хага на пост главного тренера.

На этой неделе нидерландец, возглавляющий , прошел собеседование в «МЮ».

Руководители «Юнайтед» довольны уровнем английского 52-летнего специалиста. Тем не менее при принятии решения учитываться будут и многие другие факторы.

Ожидается, что боссы английского клуба проведут собеседования и с другими кандидатами.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист «МЮ» также включены , и .