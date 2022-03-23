У Погба украли золотую медаль ЧМ-2018

Поль Погба рассказал детали ограбления его дома.
Злоумышленники проникли в дом полузащитника «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе во время матча с «Атлетико» (0:1).
«Я в порядке, семья тоже. У меня была необычная неделя. Я не попал в старт на игру с «Атлетико», а по возвращении домой узнал, что меня обокрали и похитили сейф.
Там были украшения моей мамы, победная медаль чемпионата мира...
Но самое страшное то, что в это время дома вместе с няней находились мои дети.
Она все услышала и позвонила моей жене и охране, а затем заперлась с мальчиками в комнате.
После этого она еще несколько дней не могла отойти от шока. Самое главное, что мои дети в порядке», – сказал хавбек «МЮ».