У Погба украли золотую медаль ЧМ-2018

рассказал детали ограбления его дома.

Злоумышленники проникли в дом полузащитника на прошлой неделе во время матча с (0:1).

«Я в порядке, семья тоже. У меня была необычная неделя. Я не попал в старт на игру с «Атлетико», а по возвращении домой узнал, что меня обокрали и похитили сейф.

Там были украшения моей мамы, победная медаль чемпионата мира...

Но самое страшное то, что в это время дома вместе с няней находились мои дети.

Она все услышала и позвонила моей жене и охране, а затем заперлась с мальчиками в комнате.

После этого она еще несколько дней не могла отойти от шока. Самое главное, что мои дети в порядке», – сказал хавбек «МЮ».