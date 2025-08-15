«Ноттингем» за 37 млн фунтов покупает 21-летнего Хатчинсона из «Ипсвича». Хавбек набрал 3+2 в прошлом сезоне АПЛ

Омари Хатчинсон близок к переходу «Ноттингем Форест».

«Ипсвич » согласовал продажу 21-летнего атакующего полузащитника за 37 миллионов фунтов.

Футболист уже договорился об условиях личного соглашения с «Ноттингемом ».

В прошлом сезоне Омари Хатчинсон забил 3 гола и сделал 2 передачи в 31 матче АПЛ .