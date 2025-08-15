«Ноттингем» за 37 млн фунтов покупает 21-летнего Хатчинсона из «Ипсвича». Хавбек набрал 3+2 в прошлом сезоне АПЛ
Омари Хатчинсон близок к переходу «Ноттингем Форест».
«Ипсвич» согласовал продажу 21-летнего атакующего полузащитника за 37 миллионов фунтов.
Футболист уже договорился об условиях личного соглашения с «Ноттингемом».
В прошлом сезоне Омари Хатчинсон забил 3 гола и сделал 2 передачи в 31 матче АПЛ.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?12455 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости