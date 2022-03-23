Кадыров о решении суда о разблокировке ютуба «Ахмата»: «Восстановление справедливости. Здесь не США, здесь компании подчиняются законам!»

Рамзан Кадыров оценил решение суда о разблокировке канала в YouTube.

«Московский арбитражный суд удовлетворил иск грозненского футбольного клуба «Ахмат» к Google, которая ранее заблокировала клубный Youtube-канал. За неисполнение решения компания обязана платить неустойку по 100 тысяч рублей в день и вплоть до 1 млрд рублей и более.

Данное судебное решение восстановило справедливость по отношению к ФК «Ахмат» и тысячам его болельщиков, которые были лишены возможности следить за деятельностью клуба на незаконных основаниях. Теперь компания должна либо разблокировать канал, либо выплачивать установленный штраф.

Я поздравляю с этой победой дорогого брата, президента ФК «Ахмат» , команду и болельщиков нашего любимого клуба.

Ни одной зарубежной компании не будет позволено безнаказанно нарушать права граждан и пренебрегать законами нашего государства. Здесь не США, где законы подчинены крупным компаниям, здесь компании подчиняются законам!» – написал глава Чечни в телеграм-канале.

Google заблокировал канал «Ахмата» из-за санкций США в январе 2021 года. Незадолго до этого Минфин США ввел санкции против «Ахмата» и за нарушение прав человека.