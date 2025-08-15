Ди Лусиано прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА («СЭ»)

Защитник «Банфилда» Рамиро ди Лусиано близок к переходу в ЦСКА.

21-летний аргентинец прибыл в Москву для завершения трансфера в московский клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что армейцы заплатят за ди Лусиано 1,3 млн евро и подпишут с ним 4-летний контракт.