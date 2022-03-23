«Признаться в гомосексуальности решаются немногие мужчины-спортсмены. Я надеюсь вдохновить коллег». Кавалло о футболе и ЛГБТ

Теги высшая лига Австралия Аделаида Юнайтед Джастин Фашану ЛГБТ Джошуа Кавалло дискриминация контент Футбол

Джошуа Кавалло надеется, что его каминг-аут вдохновит других спортсменов на этот поступок.

– Кто-то вдохновил тебя на принятие решения?

– История Джастина Фашану (первого профессионального футболиста, совершившего каминг-аут – прим. Sports.ru) придала мне немного сил и уверенности.

К сожалению, других примеров не так много. Лишь немногие мужчины-спортсмены решаются на этот шаг. Я надеюсь, что смогу вдохновить некоторых коллег открыто говорить о своей сексуальности, – сказал полузащитник «Аделаиды Юнайтед».

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные