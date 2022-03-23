«Признаться в гомосексуальности решаются немногие мужчины-спортсмены. Я надеюсь вдохновить коллег». Кавалло о футболе и ЛГБТ

надеется, что его каминг-аут вдохновит других спортсменов на этот поступок.

– Кто-то вдохновил тебя на принятие решения?

– История Джастина Фашану (первого профессионального футболиста, совершившего каминг-аут – прим. Sports.ru) придала мне немного сил и уверенности.

К сожалению, других примеров не так много. Лишь немногие мужчины-спортсмены решаются на этот шаг. Я надеюсь, что смогу вдохновить некоторых коллег открыто говорить о своей сексуальности, – сказал полузащитник .