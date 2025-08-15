  • Спортс
Глава АПЛ недоволен организацией КЧМ: «С лигами и игроками вообще не консультировались насчет сроков проведения и календаря»

Глава АПЛ недоволен тем, что ФИФА не учла мнение лиги при организации клубного ЧМ.

Турнир прошел в США с 15 июня по 13 июля с участием в том числе «Манчестер Сити» и «Челси», который в итоге завоевал титул.

«Чувствуется, что при вынесении решений в окончательной форме к мнениям Премьер-лиги и европейских лиг прислушиваются. В случае с клубным чемпионатом мира такого не было. С лигами и игроками вообще не консультировались насчет сроков проведения и календаря турнира, и какие выводы ни были бы сделаны, думаю, по этим вопросам с нами нужно консультироваться.

Совершенно понятно, что это еще как влияет на календарь Премьер-лиги. Мы просим о месте за столом, о том, чтобы с лигами общались надлежащим образом», – сказал Ричард Мастерс.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?12010 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
