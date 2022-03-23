Абрамович может приобрести турецкий «Гезтепе» (CNN Turk)

может приобрести турецкий футбольный клуб.

Российский бизнесмен через посредников ведет переговоры с владельцем Мехметом Сепилом. Ожидается, что в ближайшее время сам Сепил встретится с представителем Абрамовича.

Сепил ранее объявил, что покидает пост президента клуба. «Гезтепе» неудачно выступает в этом сезоне – в чемпионате Турции команда идет на 18-м (третьем с конца) месте, набрав в 30 играх 27 очков.

«Гезтепе» базируется в Измире – третьем по численности населения городе Турции.

В начале марта Абрамович объявил о продаже .