Колыванов о «Динамо»: «У Карпина работы — непочатый край. Некоторые футболисты выпадают, нет наигранных связей»
Игорь Колыванов считает, что Валерию Карпину нужно проделать много работы в «Динамо».
У бело-голубых два поражения и ничья в последних 3 матчах. После 4 туров московский клуб занимает в РПЛ 9-е место.
«Что еще комментировать, счет 0:4 с «Краснодаром» [в Фонбет Кубке России] говорит сам за себя. У динамовцев были грубейшие ошибки в обороне как у защитников, так и у вратаря. Очень жаль, что «Динамо» стартовало не так, как многие хотели бы.
Не могу сказать, что команда физически готова: некоторые футболисты выпадают, а также нет наигранных связей. У Карпина работы — непочатый край. Ситуация не аховая, но ее нужно стабилизировать», — сказал экс-форвард «Динамо».
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?12010 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости