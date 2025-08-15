Колыванов о «Динамо»: «У Карпина работы — непочатый край. Некоторые футболисты выпадают, нет наигранных связей»

Игорь Колыванов считает, что Валерию Карпину нужно проделать много работы в «Динамо».

У бело-голубых два поражения и ничья в последних 3 матчах. После 4 туров московский клуб занимает в РПЛ 9-е место.

«Что еще комментировать, счет 0:4 с «Краснодаром» [в Фонбет Кубке России] говорит сам за себя. У динамовцев были грубейшие ошибки в обороне как у защитников, так и у вратаря. Очень жаль, что «Динамо» стартовало не так, как многие хотели бы.

Не могу сказать, что команда физически готова: некоторые футболисты выпадают, а также нет наигранных связей. У Карпина работы — непочатый край. Ситуация не аховая, но ее нужно стабилизировать», — сказал экс-форвард «Динамо ».