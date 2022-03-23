Рылов об отказе от ЧМ: «К нашим спортсменам по всему миру начали ужасно относиться. Зачем выступать там, где тебя не хотят видеть?»

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов прокомментировал решение отказаться от участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет летом в Будапеште. 

«После того, как я проявил свою небольшую гражданскую позицию, на меня обрушился негатив. Со стороны, в первую очередь, украинских спортсменов, потом просто от обычных людей, не россиян, а за рубежом.

Это окончательно показало, что любое мое решение, которое не сходится с мнением всего мира, не является верным.

Решил, что я ничего не теряю, готов отстаивать свою гражданскую позицию, тем самым поддержать наших спортсменов, которых отстранили по тем же соображениям», – сказал Рылов. 

«Я начал думать о том, чтобы отказаться от чемпионата мира еще в конце февраля. Мы все понимаем, почему начали появляться мысли подобного характера.

К нашим спортсменам по всему миру начали просто ужасно относиться. Зачем выступать там, где тебя не хотят видеть и отзываются о тебе плохо, желают тебе зла?

Понял для себя, что не хочу ехать на этот чемпионат мира. Других спортсменов я не призываю отказываться вместе со мной. Это выбор каждого», – цитирует Рылова «СЭ».

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов отказался от участия в ЧМ по водным видам спорта. Россиян допускают туда в нейтральном статусе

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