«Матч ТВ» может не показать церемонию открытия игры «Спартак» – «Зенит», если на поле не будет футболки петербуржцев. Канал связывался с клубом по просьбе «Газпрома» (Максим Алланазаров)
«Матч ТВ» может не показать церемонию открытия матча «Спартак» – «Зенит».
16 августа команды сыграют в матче пятого тура Мир РПЛ.
Перед началом игры на поле «Лукойл Арены» планируется развернуть изображение двух футболок – современной и исторической форм «Спартака». Это происходит перед каждым домашним матчем красно-белых в сезоне.
Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров утверждает, что «Матч ТВ» по просьбе «Газпрома» звонил в офис «Спартака» с просьбой добавить на поле футболку «Зенита» во время церемонии открытия матча. В случае отказа красно-белых выполнить требование канал отказывается транслировать церемонию.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?12424 голоса
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости