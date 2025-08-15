  • Спортс
  • «Матч ТВ» может не показать церемонию открытия игры «Спартак» – «Зенит», если на поле не будет футболки петербуржцев. Канал связывался с клубом по просьбе «Газпрома» (Максим Алланазаров)
214

«Матч ТВ» может не показать церемонию открытия матча «Спартак» – «Зенит».

16 августа команды сыграют в матче пятого тура Мир РПЛ.

Перед началом игры на поле «Лукойл Арены» планируется развернуть изображение двух футболок – современной и исторической форм «Спартака». Это происходит перед каждым домашним матчем красно-белых в сезоне.

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров утверждает, что «Матч ТВ» по просьбе «Газпрома» звонил в офис «Спартака» с просьбой добавить на поле футболку «Зенита» во время церемонии открытия матча. В случае отказа красно-белых выполнить требование канал отказывается транслировать церемонию.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
