Седлак может пропустить остаток серии с «Салаватом» после удара в голову от Панина. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму

может пропустить остаток серии с «Салаватом Юлаевым» из-за травмы.

Нападающий получил повреждение во втором периоде четвертого матча серии (7:1) после того, как капитан уфимской команды применил против него силовой прием в голову.

Защитник «Салавата Юлаева» был удален до конца игры по итогам этого эпизода.

По данным «ГорОбзор.Ру», у чешского игрока диагностировано носовое кровотечение и ушиб грудной клетки. Также есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Седлак может пропустить как минимум остаток серии с .

Седлак набрал 6 (3+3) очков в 8 матчах текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

Панин просто жестит: вырубил соперника локтем и подрался. После этого у «Салавата» не осталось шансов спасти матч