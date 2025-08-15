ЭСК поддержала отмену гола «Краснодара» «Оренбургу» и удаление Майга в матче «Ростов» – «Пари НН»

ЭСК вынесла решение по двум спорным эпизодам в 4-м туре Мир РПЛ.

Жоау Батчи на 19‑й минуте игры 4-го тура Мир РПЛ отправил мяч в ворота, пробив в дальний угол с подбора.

Арбитр Алексей Сухой после просмотра видеоповтора отменил гол полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи в ворота «Оренбурга» (1:0) из-за офсайда у Джона Кордобы в момент передачи в штрафную.

Комиссия единогласно поддержала решение судьи отменить взятие ворот «Оренбурга».

«Нападающий «Краснодара » Джон Кордоба, находясь за линией офсайда, вступает в единоборство за мяч с игроком «Оренбурга » Данилой Хотулевым. Действия Кордобы влияют на возможность соперника играть в мяч, который двигается в его зону. ВАР правильно оценил игровой эпизод и верно пригласил судью к монитору. После просмотра игрового эпизода судья правильно отменил взятие ворот и назначил свободный удар за нарушение правила «вне игры» Джоном Кордобой», – говорится в мотивировке.

В матче «Ростов» – «Пари НН» (1:0) главный арбитр Сергей Цыганок показал капитану нижегородцев Мамаду Майга желтую за наступ на голеностоп Константину Кучаеву, но после подсказки ВАР изменил решение, показав красную карточку.

ЭСК поддержала решение арбитра.

«Мамаду Майга виновен в серьезном нарушении правил. В единоборстве за мяч с игроком «Ростова» Константином Кучаевым он совершил интенсивный контакт открытыми шипами с голенью соперника, полностью переложив на опорную ногу вес своего тела. В результате контакта, произошел излом лодыжки соперника. Действия игрока «Пари НН» угрожали безопасности соперника», – говорится в заявлении ЭСК РФС.