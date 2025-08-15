Фото
3

«Милан» купил защитника «Янг Бойз» Атекаме за 10 млн евро

«Милан» объявил о переходе Закари Атекаме.

20-летний швейцарский защитник подписал контракт с «россонери» до 2030 года.

Сообщалось, что «Янг Бойз» получили за игрока 10 млн евро и 10% от будущей продажи. 

Фото: acmilan.com

