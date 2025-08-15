«Милан» купил защитника «Янг Бойз» Атекаме за 10 млн евро
«Милан» объявил о переходе Закари Атекаме.
20-летний швейцарский защитник подписал контракт с «россонери» до 2030 года.
Сообщалось, что «Янг Бойз» получили за игрока 10 млн евро и 10% от будущей продажи.
Фото: acmilan.com
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Милана»
