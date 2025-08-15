«Милан» купил защитника «Янг Бойз» Атекаме за 10 млн евро

«Милан» объявил о переходе Закари Атекаме.

20-летний швейцарский защитник подписал контракт с «россонери» до 2030 года.

Сообщалось , что «Янг Бойз » получили за игрока 10 млн евро и 10% от будущей продажи.

Фото: acmilan.com