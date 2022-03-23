Селихов покинул расположение сборной России из-за проблем со спиной

Вратарь уехал из сборной России.

По окончании одной из тренировок на сборе 27-летний голкипер почувствовал болевые ощущения в спине.

После медобследования было принято решение отпустить его в клуб.

«После проведения обследования из-за проблем со спиной тренерский и медицинский штабы сборной России приняли решение не рисковать здоровьем футболиста и по согласованию с врачом «Спартака» отпустили спортсмена в расположение клуба для дальнейшего лечения и подготовки к предстоящим матчам», – сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.