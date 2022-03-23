РФС не одобрил мораторий на вылет из РПЛ

выступил против отмены вылета из РПЛ по итогам сезона.

Ряд клубов Премьер-лиги выступали за мораторий на вылет в связи с финансовыми трудностями и отъездом легионеров.

Однако на сегодняшнем заседании исполкома РФС эту идею не поддержали.

Таким образом, 15-я и 16-я команды РПЛ вылетят в , а 13-я и 14-я – сыграют в стыковых матчах.

Также исполком не принял предложение по расширению до 18 команд.

Клубы РПЛ – за заморозку вылета и расширение. Но это еще ничего не значит

Предлагаем реформу формата РПЛ: Головин – за сокращение лиги, Романцов против матчей в холод, есть вариант с расширением