РФС не одобрил мораторий на вылет из РПЛ

РФС выступил против отмены вылета из РПЛ по итогам сезона.
Ряд клубов Премьер-лиги выступали за мораторий на вылет в связи с финансовыми трудностями и отъездом легионеров.
Однако на сегодняшнем заседании исполкома РФС эту идею не поддержали.
Таким образом, 15-я и 16-я команды РПЛ вылетят в Олимп-ФНЛ, а 13-я и 14-я – сыграют в стыковых матчах.
Также исполком не принял предложение по расширению РПЛ до 18 команд.
Клубы РПЛ – за заморозку вылета и расширение. Но это еще ничего не значит
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