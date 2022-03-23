Бельерин о ситуации на Украине: «О войне в Палестине все молчат. Йемен, Ирак... Россия не сыграет на ЧМ, но другие страны делали подобное много лет»

высказался о ситуации на Украине.

«Мне довольно трудно понять, почему эти боевые действия (Бельерин использовал слово, которое мы не можем процитировать по законам РФ – прим. Sports.ru) беспокоят нас больше, чем другие. Не знаю, связано ли это с тем, что они больше похожи на нас, или потому, что конфликт может напрямую затронуть нас в плане экономики или беженцев.

О войне в Палестине все молчат, о ней никто не говорит. Йемен, Ирак...

Теперь Россия не сыграет на чемпионате мира. Но другие страны делали подобное много лет.

Все происходящее – это расизм, сочувствия здесь очень мало. Люди теряют жизни во многих конфликтах, и мы придаем значение только тому, что происходит недалеко от нас.

Раньше мы закрывали глаза, и мне сложно понять, что значение придается только этой ситуации, что говорят только об этом», – заявил защитник в интервью La Media Inglesa.