  Карпин о детском футболе: «Не будет профессиональных тренеров при зарплате 20-30 тысяч рублей. Они думают: «Надо кредит заплатить, не хватает на ипотеку». А не о том, как детей тренировать»
74

Карпин о детском футболе: «Не будет профессиональных тренеров при зарплате 20-30 тысяч рублей. Они думают: «Надо кредит заплатить, не хватает на ипотеку». А не о том, как детей тренировать»

Валерий Карпин поделился мнением о профессионализме детских тренеров в России.

– То, что мы слабее генетически слабее испанцев, – не знаю. Очень спорно. То, что они с 7-8 лет занимаются «профессионально» в академиях и то, что у них тренеры профессиональные, – это да.

– Детские тренеры?

– Да, детские. Я говорю про [детей возраста] 7-10 лет. Они берут за счет физики? Нет.

– Так и у нас тренеры профессиональные.

– Блин, за 20 тысяч рублей не будет у тебя профессиональных тренеров. Или за 30 тысяч. Сейчас не говорю про Москву. Говорю про регионы.

– Какой уровень зарплат детских тренеров в Испании?

– Тысяча евро, условно. Но это вторая работа. У них нет детских тренеров, которые занимаются только детьми. Они работают, а потом ходят еще тренировать.

– Мы часто говорим, что нет детских тренеров, и что некому показать ребенку, как пас отдать.

– Хорошо, да, ты покажешь – окей. Но дело-то не в этом. Есть тренеры, которые не выходят на поле. Инвалиды. И они тренируют детей, и они не могут показать.

– Когда мы говорим о профессиональных тренерах, это что-то такое иллюзорное. У которого есть образование, который закончил академию.

– Он должен это любить, должен этого хотеть, должен за это получать деньги для существования.

Тренер пришел тренировать детей и думает: «Надо кредит заплатить через два дня, а у меня не хватает на ипотеку». Или жена вынесла мозг, хочет поехать в Турцию в отпуск, а денег нет.

То есть он думает не о том, как детей тренировать, а думает про это. При том что он хороший, профессиональный, но он думает про другое. Много нюансов, – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал BetBoom Sports на YouTube
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
детский футбол
