Руни и Виейра вошли в Зал славы АПЛ

В Зал славы приняты и .

Они стали первыми новичками Зала славы в 2022 году. Теперь его членами являются 10 экс-футболистов.

Руни провел в Премьер-лиге практически всю свою игровую карьеру – в и . Он является пятикратным победителем турнира. В общей сложности Уэйн забил 208 голов в АПЛ и является вторым бомбардиром чемпионата за всю историю.

Виейра выступал в Англии за и . С лондонским клубом он выиграл чемпионат три раза, в том числе был капитаном «канониров» в победном сезоне-2003/04, который команда прошла без поражений.

Сейчас список Зала славы АПЛ выглядит следующим образом:

Рой Кин

Уэйн Руни

Патрик Виейра