Руни и Виейра вошли в Зал славы АПЛ

В Зал славы АПЛ приняты Уэйн Руни и Патрик Виейра.
Они стали первыми новичками Зала славы в 2022 году. Теперь его членами являются 10 экс-футболистов.
Руни провел в Премьер-лиге практически всю свою игровую карьеру – в «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоне». Он является пятикратным победителем турнира. В общей сложности Уэйн забил 208 голов в АПЛ и является вторым бомбардиром чемпионата за всю историю.
Виейра выступал в Англии за «Арсенал» и «Манчестер Сити». С лондонским клубом он выиграл чемпионат три раза, в том числе был капитаном «канониров» в победном сезоне-2003/04, который команда прошла без поражений.
Сейчас список Зала славы АПЛ выглядит следующим образом:
Уэйн Руни
Патрик Виейра