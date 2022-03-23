Руни и Виейра вошли в Зал славы АПЛ

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В Зал славы АПЛ приняты Уэйн Руни и Патрик Виейра.

Они стали первыми новичками Зала славы в 2022 году. Теперь его членами являются 10 экс-футболистов.

Руни провел в Премьер-лиге практически всю свою игровую карьеру – в «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоне». Он является пятикратным победителем турнира. В общей сложности Уэйн забил 208 голов в АПЛ и является вторым бомбардиром чемпионата за всю историю.

Виейра выступал в Англии за «Арсенал» и «Манчестер Сити». С лондонским клубом он выиграл чемпионат три раза, в том числе был капитаном «канониров» в победном сезоне-2003/04, который команда прошла без поражений.

Сейчас список Зала славы АПЛ выглядит следующим образом:

Тьерри Анри

Алан Ширер

Эрик Кантона

Рой Кин

Фрэнк Лэмпард

Деннис Бергкамп

Стивен Джеррард

Дэвид Бекхэм

Уэйн Руни

Патрик Виейра

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